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Трактористов, слесарей и водителей приглашают на работу в Харькове

Общество 13:01   23.11.2023
Оксана Якушко
Трактористов, слесарей и водителей приглашают на работу в Харькове

В Харькове приглашают на работу мастеров, дворников, трактористов, водителей и слесарей, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».

На сегодня актуальны следующие вакансии:

✔️ мастера в Холодногорском и Основянском районах (высшее образование, опыт работы на ПК);
✔️ рабочие по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями во все районы города, в том числе центральные улицы Киевского района (среднее образование);
✔️ диспетчер в Холодногорском районе (высшее образование, опыт работы на ПК);
✔️ трактористы (опыт работы и наличие соответствующей категории);
✔️ водитель грузового автомобиля (опыт работы и наличие соответствующей категории);
✔️ слесари-ремонтники автотракторной техники с опытом работы.

Условия труда:

📌 официальное трудоустройство;
📌 своевременная оплата труда и социальные гарантии;
📌 льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;
📌 обеспечение спецодеждой, необходимым оборудованием, средствами малой механизации.

☎️ По деталям трудоустройства на должности тракториста, водителя, слесаря-ремонтника звоните по телефону (050) 401-51-13. По другим вакансиям – (066) 800-20-28.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 13:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приглашают на работу мастеров, дворников, трактористов, водителей и слесарей, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».".