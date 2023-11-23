Трактористов, слесарей и водителей приглашают на работу в Харькове
В Харькове приглашают на работу мастеров, дворников, трактористов, водителей и слесарей, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».
На сегодня актуальны следующие вакансии:
✔️ мастера в Холодногорском и Основянском районах (высшее образование, опыт работы на ПК);
✔️ рабочие по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями во все районы города, в том числе центральные улицы Киевского района (среднее образование);
✔️ диспетчер в Холодногорском районе (высшее образование, опыт работы на ПК);
✔️ трактористы (опыт работы и наличие соответствующей категории);
✔️ водитель грузового автомобиля (опыт работы и наличие соответствующей категории);
✔️ слесари-ремонтники автотракторной техники с опытом работы.
Условия труда:
📌 официальное трудоустройство;
📌 своевременная оплата труда и социальные гарантии;
📌 льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;
📌 обеспечение спецодеждой, необходимым оборудованием, средствами малой механизации.
☎️ По деталям трудоустройства на должности тракториста, водителя, слесаря-ремонтника звоните по телефону (050) 401-51-13. По другим вакансиям – (066) 800-20-28.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансия, водитель, дворник, КП «Харьковблагоустройство», мастер, работа, слесарь, тракторист, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 13:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приглашают на работу мастеров, дворников, трактористов, водителей и слесарей, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».".