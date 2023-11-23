Трактористов, слесарей и водителей приглашают на работу в Харькове

В Харькове приглашают на работу мастеров, дворников, трактористов, водителей и слесарей, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».

На сегодня актуальны следующие вакансии:

✔️ мастера в Холодногорском и Основянском районах (высшее образование, опыт работы на ПК);

✔️ рабочие по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями во все районы города, в том числе центральные улицы Киевского района (среднее образование);

✔️ диспетчер в Холодногорском районе (высшее образование, опыт работы на ПК);

✔️ трактористы (опыт работы и наличие соответствующей категории);

✔️ водитель грузового автомобиля (опыт работы и наличие соответствующей категории);

✔️ слесари-ремонтники автотракторной техники с опытом работы.

Условия труда:

📌 официальное трудоустройство;

📌 своевременная оплата труда и социальные гарантии;

📌 льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

📌 обеспечение спецодеждой, необходимым оборудованием, средствами малой механизации.

☎️ По деталям трудоустройства на должности тракториста, водителя, слесаря-ремонтника звоните по телефону (050) 401-51-13. По другим вакансиям – (066) 800-20-28.