Вакансии недели в Харькове: самую большую зарплату предлагают врачам

ХОВА и областная служба занятости составили десятку наиболее выгодных предложений на рынке труда в Харькове и области по состоянию на 23 ноября.

На данный момент на Харьковщине актуальны 1059 вакансий, сообщила пресс-служба ХОВА.

ТОП-10 предложений выглядит так:

1. Врач-терапевт – 25 000 грн.

2. Врач-анестезиолог – 23 000 грн.

3. Врач-акушер-гинеколог – 20 000 грн.

4. Электрогазосварщик – 18 000 грн.

5. Слесарь по ремонту подвижного состава – 17 300 грн.

6. Охранник – 16 000 грн.

7. Инспектор по охране труда – 15 000 грн.

8. Инженер-проектировщик – 12 000 грн.

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 11 800 грн.

10. Инженер по охране труда – 11 000 грн.

С полным перечнем вакансий, которые открыты в Харькове и области, можно ознакомиться по ссылке.