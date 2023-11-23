Вакансии недели в Харькове: самую большую зарплату предлагают врачам
ХОВА и областная служба занятости составили десятку наиболее выгодных предложений на рынке труда в Харькове и области по состоянию на 23 ноября.
На данный момент на Харьковщине актуальны 1059 вакансий, сообщила пресс-служба ХОВА.
ТОП-10 предложений выглядит так:
1. Врач-терапевт – 25 000 грн.
2. Врач-анестезиолог – 23 000 грн.
3. Врач-акушер-гинеколог – 20 000 грн.
4. Электрогазосварщик – 18 000 грн.
5. Слесарь по ремонту подвижного состава – 17 300 грн.
6. Охранник – 16 000 грн.
7. Инспектор по охране труда – 15 000 грн.
8. Инженер-проектировщик – 12 000 грн.
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 11 800 грн.
10. Инженер по охране труда – 11 000 грн.
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С полным перечнем вакансий, которые открыты в Харькове и области, можно ознакомиться по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: вакансии, работа, служба занятости, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и областная служба занятости составили десятку наиболее выгодных предложений на рынке труда в Харькове и области по состоянию на 23 ноября".