Работа в Харькове. КП не могут найти сотрудников на зарплату до 27 тыс. грн

Коммунальные транспортные депо Харькова нуждаются в водителях и специалистах рабочих профессий. Об этом их представители рассказали МГ «Объектив» в ходе ярмарки вакансий в метрополитене. По их словам, потребность в водителях есть всегда, несмотря на то, что их бесплатно обучают и предлагают более высокие зарплаты — до 27 тысяч гривен в месяц.

КП «Троллейбусное депо №3» сейчас ищет пятерых работников

В депо есть вакансии водителя троллейбуса, слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря-сантехника и маляра, рассказала замдиректора предприятия Юлия Тараненко.

«В период военного положения наш штат немного уменьшился. До войны было 290 человек, сейчас примерно 150 работают. Много людей выехало за границу и в других городах сейчас находится», — констатировала она.

Тараненко рассказала, что в результате российской агрессии КП потеряло небольшую часть подвижного состава, а в июле 2022 года в результате обстрела в районе станции метро «Академика Барабашова» пострадал один из водителей. Мужчина еще восстанавливается после ранения и в настоящее время не работает.

По словам замдиректора КП, бронированию от мобилизации подлежат водители и работники ремонтного цеха, независимо от специальности, а зарплата на предприятии «является достаточной» и выплачивается без задержек.

«Конечно, это разная заработная плата. Она зависит от вакансии и специальности, но прожить можно. Водитель троллейбуса пассажирского, например, его заработная плата зависит от квалификации. То есть, водитель 3-го класса получает немного меньше, а водитель 1-го класса — немного больше. Если мы рассматриваем 3-й класс, то зарплата составляет примерно от 10 до 15 тысяч. Если это 1-й класс, то от 20 до 27», — рассказала Тараненко.

В КП «Троллейбусное депо №2» есть вакансии водителя троллейбуса, слесаря, маляра и электрогазосварщика

Зарплаты — от 9-10 тысяч гривен, говорит начальница отдела кадров КП Татьяна Водолагина.

«У нас существует система премирования, сюда это не входит, это только заработная плата, — объясняет Водолагина. — Начинающий водитель получает 10, 15. Зависит, сколько часов он работает. Заработная плата у нас почасовая, поэтому чем больше человек работает часов, тем выше будет у него заработная плата».

Водителей, констатирует она, не хватает всегда. Несмотря на то, что специалистов готовят на собственной базе.

«К нам можно прийти и приобрести новую профессию. Обучение бесплатное и длится в течение полугода, из них 219 часов практики. Остальные — теория. Мы предоставляем свидетельство государственного образца. Курсовой комбинат у нас лицензированный. Но нам нужно больше. В группе было восемь человек. Сейчас шесть слушателей. Не все, даже после того, как заканчивается обучение, могут работать водителями. Пример из жизни. Женщина закончила такой курс, но не осталась на работе. Почему? Страх перед дорогой у нее оказался. Она стала бояться, что повредит чью-то дорогую машину. Это такой человеческий фактор», — говорит начальница отдела кадров депо №2.

«Электрический транспорт в городе развивается, открываются новые маршруты, появляется новый подвижной состав. Водители выходят на пенсию. Профессия вообще непопулярная. Очень приличная зарплата, но не все это знают», — добавляет Тараненко.

КП «Салтовское трамвайное депо» ищет водителей трамвая и троллейбуса, автотранспортных средств категории D, автослесарей, автомаляров, автоэлектриков и охранников

«У охранника, например, зарплата зависит от количества отработанных смен — от 6 тысяч и выше. Аналогично водители. Автослесарь, автомастер, рихтовщик, автоэлектрик — зарплата 10 тысяч гривен. Конечно, есть потребность в рабочих специальностях», — говорит инспектор по кадрам КП Татьяна Пирожок.

Все работники коммунальных предприятий имеют 100% льготу на оплату услуг ЖКХ, отметили их представители. Она предусмотрена именно на работника, а не на дом или квартиру. То есть, если вместе с ним проживают другие люди, то за услуги, которые начисляются на человека, они платить должны. Что касается отопления, то льгота предусмотрена на 29,5 квадратных метров площади. После возвращения оплаты за проезд в городском общественном транспорте коммунальщики продолжат ездить бесплатно.