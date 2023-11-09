Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате

КП «Харьковский метрополитен» ищет шестерых охранников и десятерых уборщиков производственных помещений, рассказала МГ «Объектив» в ходе ярмарки вакансий в подземке начальница отдела кадров предприятия Ольга Паршина.

«Охранник — это работа на станции. Нужно охранять объекты станции, саму станцию, делать ее обход, осматривать на наличие забытых вещей, вещей, которые вызывают подозрение, на наличие людей, которые вызывают подозрение, чтобы докладывать полиции. Что касается уборщика производственных помещений, это также работа на станции. Нужно убирать наши вестибюли, ступени, чтобы они были в надлежащем и чистом состоянии», — говорит Паршина.

По ее словам, тарифная ставка охранника составляет 9345 гривен без вычета из нее налогов и сборов, а уборщика — 8065 гривен.

«Работа на станции является вредными условиями труда, поэтому за них проводится доплата, которая рассчитывается на тарифную ставку. В каждом случае сумма разная», — уточнила начальница отдела кадров.

Она напомнила, что работники предприятия имеют 100% льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, а бронированию от мобилизации подлежат 50% сотрудников КП. За вредные условия труда предусмотрены дополнительные дни отпуска, которые устанавливаются коллективным договором. Кроме этого, дополнительные дни отпуска предоставляются за непрерывный стаж работы.

Паршина отметила, что задолженности по выплате зарплаты на предприятии нет — ее начисляют дважды в месяц.

«По заработной плате никаких задолженностей. Все выплачиваем вовремя, согласно действующему законодательству», — подчеркнула она и заверила, что тарифные ставки с начала полномасштабной войны не уменьшались.

Что касается вакансий машинистов, то их на рынок труда не выставляют, так как такие специалисты проходят обучение на базе предприятия, объясняет Паршина. В рабочих специальностях сейчас потребности нет. По данным представителя метрополитена, в КП работают 3066 человек.