Робота в метро Харкова: які є вакансії та чи немає боргів із виплати зарплат

КП “Харківський метрополітен” шукає шістьох охоронників та десятьох прибиральників виробничих приміщень, розповіла МГ “Об’єктив” під час ярмарку вакансій у підземці начальниця відділу кадрів підприємства Ольга Паршина.

“Охоронник – це робота на станції. Треба охороняти об’єкти станції, саму станцію, робити її обхід, оглядати на наявність забутих речей, речей, які викликають підозру, на наявність людей, які викликають підозру, щоб доповідати поліції. Що стосується прибиральника службових приміщень, це також робота на станції. Треба прибирати наші вестибюлі, східці, щоб вони були в належному і чистому стані”, – каже Паршина.

За її словами, тарифна ставка охоронника становить 9345 гривень без вирахування з неї податків та зборів, а прибиральника – 8065 гривень.

“Робота на станції є шкідливими умовами праці, тому за них робиться доплата, яка розраховується на тарифну ставку. У кожному випадку сума різна”, – уточнила начальниця відділу кадрів.

Вона нагадала, що працівники підприємства мають 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, а бронюванню від мобілізації підлягають 50% співробітників КП. За шкідливі умови праці передбачені додаткові дні відпустки, які встановлюються колективним договором. Крім того, додаткові дні відпустки надаються за безперервний стаж роботи.

Паршина зазначила, що заборгованості із виплати зарплати на підприємстві немає – її нараховують двічі на місяць.

“Щодо заробітної плати жодних заборгованостей. Усе виплачуємо вчасно, згідно з чинним законодавством”, – підкреслила вона і запевнила, що тарифні ставки з початку повномасштабної війни не зменшувались.

Щодо вакансій машиністів, то їх на ринок праці не виставляють, оскільки такі фахівці проходять навчання на базі підприємства, пояснює Паршина. У робітничих спеціальностях зараз потреби немає. За даними представника метрополітену, у КП працюють 3066 осіб.