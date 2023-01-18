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Робота в Харкові: метрополітен запрошує слюсарів і навчатиме машиністів

Суспільство 20:19   18.01.2023
Олена Нагорна
Робота в Харкові: метрополітен запрошує слюсарів і навчатиме машиністів

КП “Харківський метрополітен” запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців області. Підприємство потребує слюсарів – з огляду та ремонту локомотивів, а також з ремонту рухомого складу.

Як повідомили на підприємстві, кандидат має перебувати на військовому обліку, мати професійно-технічну освіту відповідного напрямку та стаж роботи за спеціальністю. Охочі отримати роботу можуть звертатися за телефоном (097) 113-43-89 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).

Також КП оголосило набір на навчання професії “машиніст електропоїзда”. Зарахування до групи проводитиметься за результатами співбесіди. Після цього кандидати мають пройти медкомісію, укласти договір і сплатити навчання, яке триває шість місяців. При успішному закінченні теоретичного курсу (складанні іспитів) слухачам гарантують працевлаштування.

Подробиці – на сайті підземки.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 20:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківський метрополітен” запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців області. Підприємство потребує слюсарів – з огляду та ремонту локомотивів, а також з ремонту рухомого складу.".