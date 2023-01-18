Работа в Харькове: метрополитен приглашает слесарей и будет обучать машинистов

КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области. Предприятие нуждается в слесарях — по осмотру и ремонту локомотивов, а также по ремонту подвижного состава.

Как сообщили на предприятии, кандидат должен состоять на воинском учете, иметь профессионально-техническое образование соответствующего направления и стаж работы по специальности. Желающие получить работу могут обращаться по телефону (097) 113-43-89 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

Также КП объявило набор на обучение профессии «машинист электропоезда». Зачисление в группу будет проводиться по результатам собеседования. После кандидаты должны пройти медкомиссию, заключить договор и оплатить обучение, которое длится шесть месяцев. При успешном окончании теоретического курса (сдаче экзаменов) слушателям гарантируют трудоустройство.

Подробности — на сайте подземки.