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Работа в Харькове: метрополитен приглашает слесарей и будет обучать машинистов

Общество 20:19   18.01.2023
Елена Нагорная
Работа в Харькове: метрополитен приглашает слесарей и будет обучать машинистов Фото: КП «Харьковский метрополитен»

КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области. Предприятие нуждается в слесарях — по осмотру и ремонту локомотивов, а также по ремонту подвижного состава.

Как сообщили на предприятии, кандидат должен состоять на воинском учете, иметь профессионально-техническое образование соответствующего направления и стаж работы по специальности. Желающие получить работу могут обращаться по телефону (097) 113-43-89 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

Также КП объявило набор на обучение профессии «машинист электропоезда». Зачисление в группу будет проводиться по результатам собеседования. После кандидаты должны пройти медкомиссию, заключить договор и оплатить обучение, которое длится шесть месяцев. При успешном окончании теоретического курса (сдаче экзаменов) слушателям гарантируют трудоустройство.

Подробности — на сайте подземки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 20:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области. Предприятие нуждается в слесарях — по осмотру и ремонту локомотивов, а также по ремонту подвижного состава.".