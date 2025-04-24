В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине
Фото: Укрзалізниця / Телеграм
Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова была под обстрелом ракет РФ, сообщила «Укрзалізниця».
«В Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги», — рассказали в «Укрзалізниці».
В результате комбинированной атаки россиян по Украине ранены двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих удовлетворительное, они под наблюдением врачей.
Поезда продолжают двигаться по графику.
Читайте также: Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты, двое пострадавших – Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", колея, массированная атака, машинист, ракета, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 08:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова была под обстрелом ракет РФ, сообщила «Укрзалізниця».".