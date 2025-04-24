В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине

Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова была под обстрелом ракет РФ, сообщила «Укрзалізниця».

«В Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги», — рассказали в «Укрзалізниці».

В результате комбинированной атаки россиян по Украине ранены двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих удовлетворительное, они под наблюдением врачей.

Поезда продолжают двигаться по графику.