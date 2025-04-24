Live
  • Чт 24.04.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.67
  • EUR 47.54

В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине

Происшествия 08:00   24.04.2025
Оксана Якушко
В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине Фото: Укрзалізниця / Телеграм

Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова была под обстрелом ракет РФ, сообщила «Укрзалізниця».

«В Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги», — рассказали в «Укрзалізниці».

В результате комбинированной атаки россиян по Украине ранены двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих удовлетворительное, они под наблюдением врачей.

Поезда продолжают двигаться по графику.

Читайте также: Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты, двое пострадавших – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное за 24 апреля: масированая атака РФ ракетами и БпЛА
Новости Харькова – главное за 24 апреля: масированая атака РФ ракетами и БпЛА
24.04.2025, 07:32
Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты, двое пострадавших – Терехов
Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты, двое пострадавших – Терехов
24.04.2025, 07:24
В Харькове хотят переименовать улицу, названную в честь героев Второй мировой
В Харькове хотят переименовать улицу, названную в честь героев Второй мировой
23.04.2025, 17:55
В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине
В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине
24.04.2025, 08:00
Сегодня 24 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 апреля: какой праздник и день в истории
24.04.2025, 06:00
Ночные «прилеты» в Харькове: пожары закончили тушить (фото)
Ночные «прилеты» в Харькове: пожары закончили тушить (фото)
23.04.2025, 21:53

Новости по теме:

18:06
Каждое место с розеткой, USB и Type-C: в поезде Харьков-Львов — новые вагоны
21:55
Поезд из Харькова в Одессу теперь будет прибывать быстрее – Укрзалізниця
16:20
Один из харьковских поездов станет быстрее: детали, изменения в расписании
17:50
Поджигателям оборудования на железной дороге под Харьковом грозит пожизненное
10:25
Укрзалізниця планирует повысить тарифы на грузовые перевозки на 37%

Вы читали новость: «В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова была под обстрелом ракет РФ, сообщила «Укрзалізниця».".