Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты, двое пострадавших – Терехов

Ночью город был под массированной атакой крылатых ракет и БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города», – сообщил Терехов.

В результате обстрела по время второй волны ракетных ударов в Харькове двое раненых, отметил мэр.

«Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших», – отметил Игорь Терехов.