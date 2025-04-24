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Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты, двое пострадавших – Терехов

Происшествия 07:24   24.04.2025
Оксана Якушко
Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты, двое пострадавших – Терехов Скриншот

Ночью город был под массированной атакой крылатых ракет и БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города», – сообщил Терехов.

В результате обстрела по время второй волны ракетных ударов в Харькове двое раненых, отметил мэр.

«Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших», – отметил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью город был под массированной атакой крылатых ракет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".