Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий недели с зарплатой до 21 тысячи

По состоянию на 12 января в Харьковской области были актуальны почти 700 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия главного технолога. Ему предлагают 21 тысячу гривен в месяц. Швея будет получать 20 тысяч гривен в месяц, а слесарь по механосборочным работам — 15 тысяч.

Учитель-логопед будет зарабатывать 12595 гривен, инженер по метрологии — 12 тысяч, диспетчер — 11625, мастер смены — 11560, фрезеровщик — 10 тысяч, бухгалтер-ревизор — 8700, а контролер газового хозяйства — 7700.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону — 0577321928.