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Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій тижня із зарплатою до 21 тисячі

Економіка 17:44   13.01.2023
Олена Нагорна
Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій тижня із зарплатою до 21 тисячі

Станом на 12 січня у Харківській області були актуальні майже 700 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія головного технолога. Йому пропонують 21 тисячу гривень на місяць. Швачка матиме 20 тисяч гривень на місяць, а слюсар з механоскладальних робіт – 15 тисяч.

Вчитель-логопед зароблятиме 12595 гривень, інженер з метрології – 12 тисяч, диспетчер – 11625, майстер зміни – 11560, фрезерувальник – 10 тисяч, бухгалтер-ревізор – 8700, а контролер газового господарства – 7700.

Із повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись  за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття можна звернутися до  Telegram  або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12 січня у Харківській області були актуальні майже 700 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".