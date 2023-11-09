Рабочие пошли воевать: есть ли бронь на харьковских заводах — ответ ЦЗ

В Харькове — острый дефицит специалистов рабочих специальностей. В областном центре занятости это объясняют комплексом причин, в том числе — тем, что рабочие мобилизовались в Силы обороны.

«Многие предприятия в Харькове работают. При этом многие ребята мобилизовались и пошли воевать, защищать Украину. А когда кто-то считает, что на рабочую специальность, не нужно учиться, то это неправда. Она нуждается в специализированных умениях и навыках. Таким образом, у нас сегодня происходит нехватка именно рабочих специальностей, потому что на них надо учиться», — объясняет директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

При этом, по его словам, сейчас у предприятий Харьковской области (как промышленных, так и коммунальных) есть возможность забронировать особо ценных сотрудников и не остаться без подготовленных кадров.

«Эти предприятия, представленные сегодня у нас на ярмарке (ярмарка вакансий 9 ноября проходит в метро Харькова — Ред.), у нас есть информация, что они бронируют своих работников. Они как предприятия критической инфраструктуры своих работников бронируют. Таких предприятий в Харькове очень много», — утверждает Котуков.

Помимо обстоятельств, связанных с полномасштабным вторжением РФ, дефицит рабочих в Харькове вызван тенденциями, которые были характерны и для мирного времени.

«У нас долгое время рабочие специальности не пользовались спросом на рынке труда. Многие училища остановили свою работу, поэтому у нас не было подготовки на эти специальности. Сейчас за короткое время подготовить операторов станков с программным управлением, токарей, слесарей высоких разрядов – это очень тяжело», — говорит начальник центра занятости.

Сейчас решить вопрос пытаются с помощью Центра профтехобразования при Службе занятости. Работу центра сейчас запускают, в планах — совместно с работодателями организовать обучение и стажировки, чтобы удовлетворить запрос на квалифицированных рабочих.