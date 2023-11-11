Робота в Харкові. КП не можуть знайти працівників на зарплату до 27 тис. грн

Комунальні транспортні депо Харкова потребують водіїв та спеціалістів робітничих професій. Про це їхні представниці розповіли МГ “Об’єктив” під час ярмарку вакансій у метрополітені. За їхніми словами, потреба у водіях є завжди, попри те, що їх безплатно навчають та пропонують вищі зарплати – до 27 тисяч гривень на місяць.

КП “Тролейбусне депо №3” зараз шукає п’ятьох працівників

У депо є вакансії водія тролейбуса, слюсаря з ремонту рухомого складу, слюсаря-сантехніка та маляра, розповіла заступниця директора підприємства Юлія Тараненко.

“У період воєнного стану наш штат трохи зменшився. До війни було 290 осіб, але на цей період приблизно 150 працюють. Багато людей виїхало за кордон і в інших містах зараз знаходиться”, – констатувала вона.

Тараненко розповіла, що внаслідок російської агресії КП втратило невелику частину рухомого складу, а в липні 2022 року внаслідок обстрілу в районі станції метро “Академіка Барабашова” постраждав один із водіїв. Чоловік ще відновлюється після поранення і зараз не працює.

За словами заступниці директора КП, бронюванню від мобілізації підлягають водії та працівники ремонтного цеху, незалежно від спеціальності, а зарплата на підприємстві “є достатньою” і виплачується без затримок.

“Звичайно, це різна заробітна плата. Вона залежить від вакансії та від спеціальності, але прожити можна. Водій тролейбуса пасажирського, наприклад, його заробітна плата залежить від його кваліфікації. Тобто, водій 3-го класу отримує трошки менше, а водій 1-го класу – трошки більше. Якщо ми розглядаємо 3-й клас, то зарплата складає приблизно від 10 до 15 тисяч. Якщо це 1-й клас, то від 20 до 27”, – розповіла Тараненко.

У КП “Тролейбусне депо №2” є вакансії водія тролейбуса, слюсаря, маляра та електрогазозварника

Зарплати – від 9-10 тисяч гривень, каже начальниця відділу кадрів КП Тетяна Водолагіна.

“У нас існує система преміювання, сюди це не входить, це тільки заробітна плата, – пояснює Водолагіна. – Водій-початківець отримує 10, 15. Залежить, скільки годин він працює. Заробітна плата у нас погодинна, тому чим більше людина працює годин, тим нижче буде в неї заробітна плата”.

Водіїв, констатує вона, не вистачає завжди. Попри те, що фахівці готують на власній базі.

“До нас можна прийти та надбати нову професію. Навчання безплатне і триває протягом пів року, з них 219 годин практики. Решта – теорія. Ми надаємо свідоцтво державного зразка. Курсовий комбінат у нас ліцензований. Але нам потрібно більше. У групі було вісім людей. Зараз шість слухачів. Не всі, навіть після того, як закінчується навчання, можуть працювати водіями. Приклад із життя. Жінка закінчила такий курс, але не залишилася на роботі. Чому? Страх перед дорогою в неї виявився. Вона стала боятися, що пошкодить чиюсь дорогу автівку. Це такий людський фактор”, – каже начальниця відділу кадрів депо №2.

“Електричний транспорт в місті розвивається, відкриваються нові маршрути, з’являється новий рухомий склад. Водії виходять на пенсію. Професія взагалі непопулярна. Дуже пристойна зарплата, але не всі це знають”, – додає Тараненко.

КП “Салтівське трамвайне депо” шукає водіїв трамвая та тролейбуса, автотранспортних засобів категорії D, автослюсарів, автомалярів, автоелектриків та охоронників

“В охоронника, наприклад, зарплата залежить від кількості відпрацьованих змін – від 6 тисяч і вище. Аналогічно водії. Автослюсар, автомайстер, рихтувальник, автоелектрик – зарплата 10 тисяч гривень. Звичайно, є потреба в робітничих спеціальностях”, – каже інспекторка з кадрів КП Тетяна Пиріжок.

Усі працівники комунальних підприємств мають 100% пільгу на оплату послуг ЖКГ, наголосили їхні представниці. Вона передбачена саме на працівника, а не на будинок чи квартиру. Тобто якщо разом з ним проживають інші люди, то за послуги, які нараховуються на особу, вони платити повинні. Щодо опалення, то пільга передбачена на 29,5 квадратних метрів площі. Після повернення сплати за проїзд у міському громадському транспорті комунальники продовжать їздити безплатно.