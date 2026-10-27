28 октября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

Завтра, 28 октября, с 9:00 до 14:00 трамваи не будут ходить на пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных до разворотного круга «Салтовский», сообщил Харьковский горсовет.

Это связано с удалением аварийных деревьев у трамвайной линии.

В это время трамваи будут ходить следующим образом:

№16: разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Виринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк»;

№23: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);

№30: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергеевская – площадь Павловская – майдан Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлёвский гидропарк».