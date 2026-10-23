В субботу трамвай №1 не будет доезжать до Ивановки полдня

24 октября трамвай №1 не будет курсировать по улице Большой Панасовской в Харькове, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», с 9:00 до 14:00.

Как сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Департамент строительства и путевого хозяйства, в это время на этом участке будут срезать аварийные деревья.

В это время трамвай №1 будет курсировать так:

разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская».

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Напомним, на части Александровского проспекта временно запретят движение для троллейбуса №3 и автомобилей. Речь идет об участке от улицы Бекетова до Индустриального проспекта. Движение будет запрещено с 21:00 24 октября до 6:00 25 октября.