У суботу трамвай №1 не доїжджатиме до Іванівки півдня

24 жовтня трамвай №1 не курсуватиме вулицею Велика Панасівська у Харкові, на ділянці від Новоіванівського мосту до розворотного кола «Іванівка», з 9:00 до 14:00.

Як повідомила прес-служба мерії з посиланням на Департамент будівництва та колійного господарства, у цей час на цій ділянці зрізатимуть аварійні дерева.

У цей час трамвай №1 курсуватиме так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Піскунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

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Нагадаємо, на частині Олександрівського проспекту тимчасово заборонять рух для тролейбуса №3 та автомобілів. Йдеться про ділянку від вулиці Бекетова до Індустріального проспекту. Рух буде заборонено з 21:00 24 жовтня до 6:00 25 жовтня.