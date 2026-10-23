Тролейбус №3 та авто тимчасово об’їжджатимуть частину пр. Олександрівського
На частині Олександрівського проспекту тимчасово заборонять рух для тролейбуса №3 та автомобілів. Йдеться про ділянку від вулиці Бекетова до Індустріального проспекту. Рух буде заборонено з 21:00 24 жовтня до 6:00 25 жовтня.
У прес-службі міськради з посиланням на Департамент будівництва та колійного господарства пояснили, що це пов’язано з ремонтом теплових мереж.
Об’їхати закриту ділянку можна буде:
- пр. Індустріальному,
- пр. Архітектора Альошина,
- вул. Бібліка,
- вул. Бекетова
- та іншим прилеглим вулицям.
Також на час проведення робіт буде припинено рух тролейбусів Олександрівським проспектом, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до вулиці Дванадцятого Квітня.
У зв’язку з цим, з 21:00 і до завершення руху 24 жовтня тролейбус №3 курсуватиме так:
- розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Ковальська – пров. Лопатинський – пров. Соляніковський (у зворотному напрямку: вул. Ковальська) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого квітня».
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Нагадаємо, мешканців Малоданілівської громади просять залишати свої автомобілі у гаражах чи інших закритих приміщеннях. За словами голови громади Олександра Гололобова, переважна більшість попадань FPV-дронів останнім часом припадає саме на автомобілі.