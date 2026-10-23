Тролейбус №3 та авто тимчасово об’їжджатимуть частину пр. Олександрівського

На частині Олександрівського проспекту тимчасово заборонять рух для тролейбуса №3 та автомобілів. Йдеться про ділянку від вулиці Бекетова до Індустріального проспекту. Рух буде заборонено з 21:00 24 жовтня до 6:00 25 жовтня.

У прес-службі міськради з посиланням на Департамент будівництва та колійного господарства пояснили, що це пов’язано з ремонтом теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку можна буде:

пр. Індустріальному,

пр. Архітектора Альошина,

вул. Бібліка,

вул. Бекетова

та іншим прилеглим вулицям.

Також на час проведення робіт буде припинено рух тролейбусів Олександрівським проспектом, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до вулиці Дванадцятого Квітня.

У зв’язку з цим, з 21:00 і до завершення руху 24 жовтня тролейбус №3 курсуватиме так:

розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Ковальська – пров. Лопатинський – пров. Соляніковський (у зворотному напрямку: вул. Ковальська) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого квітня».

Нагадаємо, мешканців Малоданілівської громади просять залишати свої автомобілі у гаражах чи інших закритих приміщеннях. За словами голови громади Олександра Гололобова, переважна більшість попадань FPV-дронів останнім часом припадає саме на автомобілі.