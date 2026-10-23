Троллейбус №3 и автомобили будут временно объезжать часть пр. Александровского

На части Александровского проспекта временно запретят движение для троллейбуса №3 и автомобилей. Речь идет об участке от улицы Бекетова до Индустриального проспекта. Движение будет запрещено с 21:00 24 октября до 6:00 25 октября.

В пресс-службе горсовете со ссылкой на Департамент строительства и путевого хозяйства пояснили, что это связано с ремонтом тепловых сетей.

Объехать закрытый участок можно будет по:

пр. Индустриальному,

пр. Архитектора Алешина,

ул. Библика,

ул. Бекетова

и другим близлежащим улицам.

Также на время проведения работ будет приостановлено движение троллейбусов по Александровскому проспекту, на участке от проспекта Архитектора Алешина до улицы Двенадцатого Апреля.

В этой связи, с 21:00 и до завершения движения 24 октября троллейбус №3 будет курсировать так:

разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – пр. Архитектора Алешина – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

Напомним, жителей Малоданиловской громады просят оставлять свои автомобили в гаражах или других закрытых помещениях. По словам председателя громады Александра Гололобова, подавляющее большинство попаданий FPV-дронов в последнее время приходится именно на автомобили.