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Троллейбус №3 и автомобили будут временно объезжать часть пр. Александровского

Транспорт 17:45   23.10.2026
Татьяна Литвина
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Троллейбус №3 и автомобили будут временно объезжать часть пр. Александровского Фото: Харьков транспортный

На части Александровского проспекта временно запретят движение для троллейбуса №3 и автомобилей. Речь идет об участке от улицы Бекетова до Индустриального проспекта. Движение будет запрещено с 21:00 24 октября до 6:00 25 октября.

В пресс-службе горсовете со ссылкой на Департамент строительства и путевого хозяйства пояснили, что это связано с ремонтом тепловых сетей.

Объехать закрытый участок можно будет по:

  • пр. Индустриальному,
  • пр. Архитектора Алешина,
  • ул. Библика,
  • ул. Бекетова
  • и другим близлежащим улицам.

Также на время проведения работ будет приостановлено движение троллейбусов по Александровскому проспекту, на участке от проспекта Архитектора Алешина до улицы Двенадцатого Апреля.

В этой связи, с 21:00 и до завершения движения 24 октября троллейбус №3 будет курсировать так:

  • разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – пр. Архитектора Алешина – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

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Напомним, жителей Малоданиловской громады просят оставлять свои автомобили в гаражах или других закрытых помещениях. По словам председателя громады Александра Гололобова, подавляющее большинство попаданий FPV-дронов в последнее время приходится именно на автомобили.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 17:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На части Александровского проспекта временно запретят движение для троллейбуса №3 и автомобилей. Речь идет об участке от улицы Бекетова до пр. Индустриального.".