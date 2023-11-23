Вакансії тижня в Харкові: найбільшу зарплату пропонують лікарям
ХОВА та обласна служба зайнятості склали десятку найвигідніших пропозицій на ринку праці в Харкові та області станом на 23 листопада.
На цей час на Харківщині є актуальними 1059 вакансій, повідомила пресслужба ХОВА.
ТОП-10 пропозицій виглядає так:
1. Лікар-терапевт – 25 000 грн.
2. Лікар-анестезіолог – 23 000 грн.
3. Лікар-акушер-гінеколог – 20 000 грн.
4. Електрогазозварник – 18 000 грн.
5. Слюсар з ремонту рухомого складу – 17 300 грн.
6. Охоронник – 16 000 грн.
7. Інспектор з охорони праці – 15 000 грн.
8. Інженер-проєктувальник – 12 000 грн.
9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 11 800 грн.
10. Інженер з охорони праці – 11 000 грн.
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З повним переліком вакансій, які відкриті в Харкові та області, можна ознайомитись за посиланням.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: вакансии, работа, служба занятости, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласна служба зайнятості склали десятку найвигідніших пропозицій на ринку праці в Харкові та області станом на 23 листопада".