Вакансії тижня в Харкові: найбільшу зарплату пропонують лікарям

ХОВА та обласна служба зайнятості склали десятку найвигідніших пропозицій на ринку праці в Харкові та області станом на 23 листопада.

На цей час на Харківщині є актуальними 1059 вакансій, повідомила пресслужба ХОВА.

ТОП-10 пропозицій виглядає так:

1. Лікар-терапевт – 25 000 грн.

2. Лікар-анестезіолог – 23 000 грн.

3. Лікар-акушер-гінеколог – 20 000 грн.

4. Електрогазозварник – 18 000 грн.

5. Слюсар з ремонту рухомого складу – 17 300 грн.

6. Охоронник – 16 000 грн.

7. Інспектор з охорони праці – 15 000 грн.

8. Інженер-проєктувальник – 12 000 грн.

9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 11 800 грн.

10. Інженер з охорони праці – 11 000 грн.

З повним переліком вакансій, які відкриті в Харкові та області, можна ознайомитись за посиланням.