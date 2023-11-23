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Вакансії тижня в Харкові: найбільшу зарплату пропонують лікарям

Економіка 10:43   23.11.2023
Оксана Горун
Вакансії тижня в Харкові: найбільшу зарплату пропонують лікарям

ХОВА та обласна служба зайнятості склали десятку найвигідніших пропозицій на ринку праці в Харкові та області станом на 23 листопада.

На цей час на Харківщині є актуальними 1059 вакансій, повідомила пресслужба ХОВА.

ТОП-10 пропозицій виглядає так:

1. Лікар-терапевт – 25 000 грн.
2. Лікар-анестезіолог – 23 000 грн.
3. Лікар-акушер-гінеколог – 20 000 грн.
4. Електрогазозварник  – 18 000 грн.
5. Слюсар з ремонту рухомого складу – 17 300 грн.
6. Охоронник – 16 000 грн.
7. Інспектор з охорони праці – 15 000 грн.
8. Інженер-проєктувальник  – 12 000 грн.
9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 11 800 грн.
10. Інженер з охорони праці – 11 000 грн.

Читайте також: Робота в Харкові. КП не можуть знайти працівників на зарплату до 27 тис. грн

З повним переліком вакансій, які відкриті в Харкові та області, можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 10:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласна служба зайнятості склали десятку найвигідніших пропозицій на ринку праці в Харкові та області станом на 23 листопада".