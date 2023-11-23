Трактористів, слюсарів і водіїв запрошують на роботу в Харкові

У Харкові запрошують на роботу майстрів, двірників, трактористів, водіїв і слюсарів, повідомили у КП “Харківблагоустрій”.

На сьогодні актуальні такі вакансії:

✔️ майстри в Холодногірський та Основ’янський райони (вища освіта, досвід роботи на ПК);

✔️ робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всі райони міста, зокрема центральні вулиці Київського району (середня освіта);

✔️ диспетчер у Холодногірський район (вища освіта, досвід роботи на ПК);

✔️ трактористи (досвід роботи та наявність відповідної категорії);

✔️ водій вантажного автомобіля (досвід роботи та наявність відповідної категорії);

✔️ слюсарі-ремонтники автотракторної техніки з досвідом роботи.

Умови праці:

📌 офіційне працевлаштування;

📌 своєчасна оплата праці та соціальні гарантії;

📌 пільги на оплату житлово-комунальних послуг;

📌 забезпечення спецодягом, необхідним обладнанням, засобами малої механізації.

☎️ За деталями працевлаштування на посади тракториста, водія, слюсаря-ремонтника телефонуйте (050) 401-51-13. Стосовно інших вакансій – (066) 800-20-28.