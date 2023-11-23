Трактористів, слюсарів і водіїв запрошують на роботу в Харкові
У Харкові запрошують на роботу майстрів, двірників, трактористів, водіїв і слюсарів, повідомили у КП “Харківблагоустрій”.
На сьогодні актуальні такі вакансії:
✔️ майстри в Холодногірський та Основ’янський райони (вища освіта, досвід роботи на ПК);
✔️ робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всі райони міста, зокрема центральні вулиці Київського району (середня освіта);
✔️ диспетчер у Холодногірський район (вища освіта, досвід роботи на ПК);
✔️ трактористи (досвід роботи та наявність відповідної категорії);
✔️ водій вантажного автомобіля (досвід роботи та наявність відповідної категорії);
✔️ слюсарі-ремонтники автотракторної техніки з досвідом роботи.
Умови праці:
📌 офіційне працевлаштування;
📌 своєчасна оплата праці та соціальні гарантії;
📌 пільги на оплату житлово-комунальних послуг;
📌 забезпечення спецодягом, необхідним обладнанням, засобами малої механізації.
☎️ За деталями працевлаштування на посади тракториста, водія, слюсаря-ремонтника телефонуйте (050) 401-51-13. Стосовно інших вакансій – (066) 800-20-28.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансия, водитель, дворник, КП «Харьковблагоустройство», мастер, работа, слесарь, тракторист, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 13:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові запрошують на роботу майстрів, двірників, трактористів, водіїв і слюсарів, повідомили у КП “Харківблагоустрій”.".