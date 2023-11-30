Робота в Харкові: вакансії з зарплатою до 30 тисяч гривень
ХОВА та Обласна служба зайнятості склали ТОП-10 вакансій тижня в Харкові та області.
На цей час у регіоні актуальні 1115 вакансій, повідомила пресслужба ХОВА. Найкращі, на думку фахівців, виглядають так:
1. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.
2. Водій автотранспортних засобів – 25 000 грн.
3. Інженер з охорони праці – 24 000 грн.
4. Терапевт мови та мовлення – 23 000 грн.
5. Оператор клейового устаткування – 21 000 грн.
6. Тракторист – 20 000 грн.
7. Юрисконсульт – 16 000 грн.
8. Оператор верстатів із програмним керуванням – 15 000 грн.
9. Машиніст (кочегар) котельні – 10 500 грн.
10. Оператор виробничої дільниці – 10 000 грн.
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Повний перелік доступних вакансій у Харкові та області – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості склали ТОП-10 вакансій тижня в Харкові та області".