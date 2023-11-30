Робота в Харкові: вакансії з зарплатою до 30 тисяч гривень

ХОВА та Обласна служба зайнятості склали ТОП-10 вакансій тижня в Харкові та області.

На цей час у регіоні актуальні 1115 вакансій, повідомила пресслужба ХОВА. Найкращі, на думку фахівців, виглядають так:

1. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.

2. Водій автотранспортних засобів – 25 000 грн.

3. Інженер з охорони праці – 24 000 грн.

4. Терапевт мови та мовлення – 23 000 грн.

5. Оператор клейового устаткування – 21 000 грн.

6. Тракторист – 20 000 грн.

7. Юрисконсульт – 16 000 грн.

8. Оператор верстатів із програмним керуванням – 15 000 грн.

9. Машиніст (кочегар) котельні – 10 500 грн.

10. Оператор виробничої дільниці – 10 000 грн.

Повний перелік доступних вакансій у Харкові та області – за посиланням.