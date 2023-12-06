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Работа для вынужденных переселенцев: где искать?

Общество 12:54   06.12.2023
Виктория Яковенко
Работа для вынужденных переселенцев: где искать?

Чтобы ускорить трудоустройство на новом месте, ВПЛ могут обратиться в ближайший центр занятости.

На Харьковщине в поисках работы необходимо обратиться в Областную службу занятости по номерам «горячей линии» 0960554869, 0990208721, 0638478367, 0677289745, 0979704068. Кроме того, служба занятости отвечает на все вопросы в Телеграмм или через виртуального помощника @DCZWorkNowBbot.

Также можно воспользоваться единственным порталом вакансий Государственного центра занятости по ссылке. Здесь собрано около 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране.

Кого сегодня ищут работодатели? Список наиболее актуальных профессий:

Медицинский работник, учитель, бухгалтер, IT-специалист, кассир, швея, продавец, повар, слесарь-ремонтник, водитель, разнорабочий, подсобный рабочий, риелтор, работник по содержанию многоквартирных домов, грузчик, электромонтер.

Напомним, что также ВПЛ могут устроиться на общественные работы в рамках проекта «Армия восстановления» с заработной платой до 10 050 гривен в месяц.

Кроме того, сейчас также работают программы «єРобота», по которой ВПЛ могут получить микрогранты на развитие собственного дела от 50 до 250 тысяч гривен. Чтобы узнать всю необходимую информацию по этим вопросам, обращайтесь по телефону: 0638248953.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 12:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы ускорить трудоустройство на новом месте, ВПЛ могут обратиться в ближайший центр занятости.".