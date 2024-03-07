Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий

По состоянию на 7 марта в Харьковской области актуальны 1284 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кровельщика строительного с зарплатой в 23 тысячи гривен. Токарь-расточник будет получать 20430, а фрезеровщик – 19630.

Шлифовщик будет зарабатывать 18 тысяч гривен, тракторист – 17500, служащий на складе (кладовщик) – 17200, швея – 17 тысяч, продавец-консультант – 16500, токарь – 16 тысяч, а менеджер (управитель) по персоналу – 15 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.