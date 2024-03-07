Live
  • Чт 07.03.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.27
  • EUR 41.59

Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий

Общество 13:33   07.03.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий Фото: ХОВА

По состоянию на 7 марта в Харьковской области актуальны 1284 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кровельщика строительного с зарплатой в 23 тысячи гривен. Токарь-расточник будет получать 20430, а фрезеровщик – 19630.

Шлифовщик будет зарабатывать 18 тысяч гривен, тракторист – 17500, служащий на складе (кладовщик) – 17200, швея – 17 тысяч, продавец-консультант – 16500, токарь – 16 тысяч, а менеджер (управитель) по персоналу – 15 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: Работа в Харькове. Слесарям, токарям и трактористам обещают оклад и льготы

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ передали карты газовых сетей Харьковщины бывшие чиновники Харьковгаза
РФ передали карты газовых сетей Харьковщины бывшие чиновники Харьковгаза
07.03.2024, 12:00
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
07.03.2024, 12:39
Убеждала, что «не РФ воюет с Украиной»: поймали сотрудницу харьковского метро
Убеждала, что «не РФ воюет с Украиной»: поймали сотрудницу харьковского метро
07.03.2024, 14:23
Главные новости Харькова 7.03: удар по Волчанску, Терехов — о тактике россиян
Главные новости Харькова 7.03: удар по Волчанску, Терехов — о тактике россиян
07.03.2024, 14:49
Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова
Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова
07.03.2024, 09:20
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
06.03.2024, 12:15

Новости по теме:

09:40
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
11:36
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен
12:00
Работа в Харькове и области: ТОП-10 предложений недели с зарплатой до 35 000
11:05
Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн
15:57
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу

Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 7 марта в Харьковской области актуальны 1284 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".