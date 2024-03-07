Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій
Станом на 7 березня у Харківській області актуальні 1284 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія покрівельника будівельного із зарплатою 23 тисячі гривень. Токар-розточувальник 20430, а фрезерувальник – 19630.
Шліфувальник зароблятиме 18 тисяч гривень, тракторист – 17500, службовець на складі (комірник) – 17200, швачка – 17 тисяч, продавець-консультант – 16500, токар – 16 тисяч, а менеджер (управитель) з персоналу – 15.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 7 березня у Харківській області актуальні 1284 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".