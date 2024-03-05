Робота в Харкові. Слюсарям, токарям і трактористам обіцяють оклад і пільги

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу майстрів у Слобідському, Основ’янському та Холодногірському районах.

Вакансії електрогазозварника, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки, токаря 5-го розряду, трактористів має комунальне підприємство.

За деталями працевлаштування на ці посади телефонуйте за номером (050) 401-51-13.

Також КП шукає майстрів у Слобідський, Основ’янський та Холодногірський райони та двірників (вакансії є в кожному районі міста). Подробиці можна дізнатися за телефоном: (066) 800-20-28.

«Заробітна плата виплачується регулярно та своєчасно, наші працівники мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також працевлаштовуємо осіб з інвалідністю третьої групи», – повідомили на підприємстві.