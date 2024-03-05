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Работа в Харькове. Слесарям, токарям и трактористам обещают оклад и льготы

Общество 17:33   05.03.2024
Оксана Якушко
Работа в Харькове. Слесарям, токарям и трактористам обещают оклад и льготы

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу мастеров в Слободском, Основянском и Холодногорском районах.

Вакансии электрогазосварщика, слесарей-ремонтников автотракторной техники, токаря 5-го разряда, трактористов есть у коммунального предприятия.
По деталям трудоустройства на эти должности звоните по телефону (050) 401-51-13.

Также КП ищет мастеров в Слободском, Основянском и Холодногорском районах и дворников (вакансии есть в каждом районе города). Подробности можно узнать по телефону: (066) 800-20-28.

«Зарплату выплачивают регулярно и своевременно, у наших работников есть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также трудоустраиваем лиц с инвалидностью третьей группы», – сообщили на предприятии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу мастеров в Слободском, Основянском и Холодногорском районах.".