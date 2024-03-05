Работа в Харькове. Слесарям, токарям и трактористам обещают оклад и льготы
КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу мастеров в Слободском, Основянском и Холодногорском районах.
Вакансии электрогазосварщика, слесарей-ремонтников автотракторной техники, токаря 5-го разряда, трактористов есть у коммунального предприятия.
По деталям трудоустройства на эти должности звоните по телефону (050) 401-51-13.
Также КП ищет мастеров в Слободском, Основянском и Холодногорском районах и дворников (вакансии есть в каждом районе города). Подробности можно узнать по телефону: (066) 800-20-28.
«Зарплату выплачивают регулярно и своевременно, у наших работников есть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также трудоустраиваем лиц с инвалидностью третьей группы», – сообщили на предприятии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансия, зарплата, КП «Харьковблагоустройство», льгота, оклад, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу мастеров в Слободском, Основянском и Холодногорском районах.".