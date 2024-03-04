Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

В Харькове проведут психологический тренинг для безработных

Общество 11:16   04.03.2024
Оксана Горун
В Харькове проведут психологический тренинг для безработных

5 марта в Харькове состоится тренинг «Ментальное здоровье» для тех, кто ищет работу, в том числе — переселенцев.

О мероприятии сообщил областной центр занятости. Тренинг предназначен для безработных и соискателей работы, в том числе ВПЛ.

«На мероприятии участники ознакомятся с базовым курсом самопомощи и первичной поддержки в кризисных ситуациях и Всеукраинской программой ментального здоровья «Ты как?» — сообщили в facebook центра.

Тренинг пройдет в филиале Харьковского областного центра занятости, по адресу: ул. Шевченко, 137а. Начало — в 12:00. Подробнее об участии в мероприятии можно узнать по тел.: (096) 766 11 89.

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в госучреждении

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
04.03.2024, 11:27
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
04.03.2024, 09:40
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
03.03.2024, 16:06
Помощь Украине может закончиться, нужна всеобщая мобилизация — Жорин
Помощь Украине может закончиться, нужна всеобщая мобилизация — Жорин
04.03.2024, 10:01
В Харькове открыли мемориальную доску Пушкину (фото)
В Харькове открыли мемориальную доску Пушкину (фото)
04.03.2024, 10:54
До 100 тысяч человек выехали из Харькова из-за ракетных ударов РФ — Синегубов
До 100 тысяч человек выехали из Харькова из-за ракетных ударов РФ — Синегубов
04.03.2024, 11:50

Новости по теме:

17:15
На Харьковщине в «Армии восстановления» – уже почти 2 тысячи человек
14:39
На Харьковщине растет количество безработных – Центр занятости
13:35
Безработные могут получить деньги на собственное дело
10:05
Дети «низкого качества». Профсоюзы потребовали отставки нардепа Третьяковой
08:23
Малый и средней бизнес Харькова получит финансовую помощь на период карантина


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове проведут психологический тренинг для безработных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 марта в Харькове состоится тренинг «Ментальное здоровье» для тех, кто ищет работу, в том числе — переселенцев".