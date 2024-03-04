В Харькове проведут психологический тренинг для безработных
5 марта в Харькове состоится тренинг «Ментальное здоровье» для тех, кто ищет работу, в том числе — переселенцев.
О мероприятии сообщил областной центр занятости. Тренинг предназначен для безработных и соискателей работы, в том числе ВПЛ.
«На мероприятии участники ознакомятся с базовым курсом самопомощи и первичной поддержки в кризисных ситуациях и Всеукраинской программой ментального здоровья «Ты как?» — сообщили в facebook центра.
Тренинг пройдет в филиале Харьковского областного центра занятости, по адресу: ул. Шевченко, 137а. Начало — в 12:00. Подробнее об участии в мероприятии можно узнать по тел.: (096) 766 11 89.
Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: безработные, служба занятости, тренин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове проведут психологический тренинг для безработных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 марта в Харькове состоится тренинг «Ментальное здоровье» для тех, кто ищет работу, в том числе — переселенцев".