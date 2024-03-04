В Харькове проведут психологический тренинг для безработных

5 марта в Харькове состоится тренинг «Ментальное здоровье» для тех, кто ищет работу, в том числе — переселенцев.

О мероприятии сообщил областной центр занятости. Тренинг предназначен для безработных и соискателей работы, в том числе ВПЛ.

«На мероприятии участники ознакомятся с базовым курсом самопомощи и первичной поддержки в кризисных ситуациях и Всеукраинской программой ментального здоровья «Ты как?» — сообщили в facebook центра.

Тренинг пройдет в филиале Харьковского областного центра занятости, по адресу: ул. Шевченко, 137а. Начало — в 12:00. Подробнее об участии в мероприятии можно узнать по тел.: (096) 766 11 89.

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