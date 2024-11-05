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Ваучеры на обучение: какие специальности добавили по просьбам харьковчан

Общество 17:28   05.11.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
Ваучеры на обучение: какие специальности добавили по просьбам харьковчан

В Харькове рассказали, как расширяют программу Государственной службы занятости, с помощью которой можно получить ваучеры на обучение.

Повысить квалификацию или вообще сменить специализацию — с этой целью жители Харьковской области обращаются за ваучерами на обучение в Службу занятости. По данным директора Харьковского областного центра занятости Александра Котукова, сейчас программа включает 155 профессий и специальностей.

«По состоянию на сегодня нами выдано 1,5 тысячи ваучеров и учебным заведениям Харьковской области выделено 21 млн грн на эту программу», — сообщил Котуков на форуме «Экономическое восстановление и развитие: Консолидация усилий гражданского общества, бизнеса и власти», передает корреспондент МГ «Объектив».

При этом, по данным Котукова, в 2024 году перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер, расширили на 31%. При этом учитывали «пожелания трудящихся».

«Когда мы были на выездном мероприятии в Лозовском районе, в одном из поселков, подходят две учительницы, говорят: «Мы учителя географии, а хотим преподавать английский язык. Можно ли включить в список ваучеров преподавателей английского языка?» Мы инициировали эти изменения: с сентября можно обучаться на преподавателя английского языка. Два учебных заведения Харьковской области обратились к нам с инициативой ввести ваучеры на специальное образование. Это подготовка в частности сурдопереводчиков и других подобных учителей, логопедов, чтобы обучать детей с особыми потребностями. Так вот, опять же, мы инициировали эти изменения, сейчас можно получить ваучер на специальное образование. В прошлом году таким образом была инициирована возможность получения ваучера за специальность «сапер». Кроме того, благодаря нашим инициативам с этого года можно получить ваучер за специальность «публичное управление и администрирование деоккупированных территорий». Также можно получить ваучер по специальности «социальная работа», потому что у нас очень много социальных работников, но нет соответствующего образования», — привел примеры Котуков.

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Отметим, заявку на получение ваучера на обучение можно заполнить онлайн на сайте Государственной службы занятости по ссылке: https://www.dcz.gov.ua/profnavch/voucher. Сумма стоимости обучения, которую покрывает ваучер, — не больше 30 280 грн (если стоимость обучения/переучивания больше – разницу соискатель оплачивает самостоятельно). Если ваучер получили, но не использовали, его стоимость возвращать не нужно. Список тех, кто может получить ваучеры, также ограничен. Среди них — люди из возрастной категории 45+, переселенцы, ветераны и так далее — полный перечень доступен на сайте Госслужбы занятости, там же есть ответы на самые популярные вопросы о программе.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове рассказали, как расширяют программу Государственной службы занятости, с помощью которой можно получить ваучеры на обучение".