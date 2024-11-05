Дефицит кадров: в Харькове начинается конкуренция работодателей за сотрудников

Директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков сообщил, дефицит каких профессий остро ощущается в регионе.

«Сегодня у нас в Харькове в частности сложилась ситуация, когда у нас есть дефицит кадров по многим профессиям и специальностям. У нас не хватает квалифицированных рабочих, у нас не хватает юристов, у нас не хватает бухгалтеров, у нас не хватает водителей, фармацевтов, медиков… Даже проще сказать, кого хватает. Поэтому мы находимся сегодня в ситуации, когда начинается конкуренция за работников среди работодателей», — заявил Котуков на форуме «Экономическое восстановление и развитие: Консолидация усилий гражданского общества, бизнеса и власти», который прошел в Харькове.

Он отметил, что сейчас в центр часто обращаются люди, у которых есть работа — в поисках лучших вариантов трудоустройства.

«Треть наших клиентов – это не безработные. Это те, кто либо ищет лучшую работу, либо хочет открыть собственное дело, либо хочет получить ваучер для обучения», — сказал Котуков.