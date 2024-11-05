Дефицит кадров: в Харькове начинается конкуренция работодателей за сотрудников
Директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков сообщил, дефицит каких профессий остро ощущается в регионе.
«Сегодня у нас в Харькове в частности сложилась ситуация, когда у нас есть дефицит кадров по многим профессиям и специальностям. У нас не хватает квалифицированных рабочих, у нас не хватает юристов, у нас не хватает бухгалтеров, у нас не хватает водителей, фармацевтов, медиков… Даже проще сказать, кого хватает. Поэтому мы находимся сегодня в ситуации, когда начинается конкуренция за работников среди работодателей», — заявил Котуков на форуме «Экономическое восстановление и развитие: Консолидация усилий гражданского общества, бизнеса и власти», который прошел в Харькове.
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Он отметил, что сейчас в центр часто обращаются люди, у которых есть работа — в поисках лучших вариантов трудоустройства.
«Треть наших клиентов – это не безработные. Это те, кто либо ищет лучшую работу, либо хочет открыть собственное дело, либо хочет получить ваучер для обучения», — сказал Котуков.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 11:18;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков сообщил, дефицит каких профессий остро ощущается в регионе".