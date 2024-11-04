Харьковская область — в лидерах по ухудшению демографии: данные ЦЭС

Эксперт прокомментировал исследования Центра экономических стратегий (ЦЭС) о ситуации, в которой находится Харьковская область в сфере экономики, безопасности и демографии.

«Критические риски», «огромное падение», «лидеры по ухудшению» — не радостные определения, посвященные ситуации на Харьковщине, озвучили на форуме «Экономическое восстановление и развитие: Консолидация усилий гражданского общества, бизнеса и власти». Мероприятие прошло в Харькове 4 ноября. Данные ЦЭС презентовал президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

«Мы находимся в лидерах по ухудшению демографии, — подчеркнул Чумак. — Постоянный отток населения, постоянный отток квалифицированного населения, постоянный отток экономически активного населения приводит к тому, что демография у нас сильно падает, что также влияет как на социальную сферу, так и на экономику. Потому что экономика нуждается в квалифицированных кадрах. Если их не хватает, то бизнес несет дополнительные затраты на обучение, обеспечение технологических процессов. Продолжает релоцироваться».

У двух третей громад Харьковской области — высокие и неустранимые (в условиях продолжающегося вторжения) риски в сфере безопасности.

«Мы примерно с весны этого года уже говорили со всеми официальными органами о том, что мы считаем, что Харьковская область работает в условиях критически высоких рисков для ведения хозяйственной деятельности и социальных рисков. По сути, мы сейчас видим практически тот же тезис, который озвучивает ЦЭС. Еще треть громад находится в высоких условиях рисков, то есть, по факту, вся область у нас очень рискует», — отметил спикер.

Еще одна крайне негативная тенденция, которую отметил ЦЭС, — значительное падение экспорта. Причем как раз этот процесс начался не в 2022-м, а с первого года войны с РФ — 2014-го

«Это очень сильно сказывается на экономике и бизнесу, который экспортировал, потому что это бизнес наиболее активный, наиболее инновационный. Это бизнес, который вносил свою долю в местные бюджеты путем отчислений от объемов, которые он продавал. И на сегодня, из-за сложнейшей логистики, мы имеем падение и мы находимся уже на втором месте (по объемам падения экспорта среди регионов Украины — Ред.)», — прокомментировал президент ОО «Ассоциация частных работодателей».

Наконец, все перечисленное приводит к ключевому последствию — падению экономической активности в регионе и соответственно падению поступлений в местные бюджеты.

«Все критерии, о которых я сказал выше, они, по сути, влияют на падение экономической активности. И она продолжает падать. Хотя мы сейчас находимся еще только пятыми-шестыми (среди регионов Украины по этому параметру — Ред.), но если учитывать три области (одна область, которая почти полностью оккупирована, а три значительно оккупированы), то по факту мы находимся сейчас на втором месте также по падению экономической активности. Это приводит к перемещению бизнеса на запад и в центр. Это приводит к положительным последствиям для этих областей. Повышение экономической активности дает поступления в местные бюджеты, а значит, и увеличивает возможность для громад, куда переместился бизнес из Харьковской области», — пояснил Чумак.

Он отметил, что сейчас среди ТОП-20 налогоплательщиков Закарпатской области за 2023-й год только пять — местные предприятия. Остальные 15 — релоцированные, значительная часть — из Харьковской области.

«Бизнесы уезжают, вывозят свои производства, свои активы, частично вывозят персонал, создают там новые рабочие места, платят налоги и формируют свою экономическую активность уже там. Перед нами стоит вопрос, как удержать бизнес в Харьковской области», — подчеркнул президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

Свои предложения относительно методов «удержания» он изложил на слайде.

Среди них: льготное налогообложение, страхование военных рисков, компенсация потерь за разрушенное имущество и уничтоженное оборудование, бронирование персонала и прогнозированная мобилизация. Также бизнесу на Харьковщине необходима поддержка в продвижении на новые рынки, доступ к финансовым ресурсам, гранты на обучение персонала, популяризация «мужских» профессий среди женщин, спецпрограммы и экономические режимы. Что характерно, приглашенные представители власти и местного самоуправления на форум не пришли.