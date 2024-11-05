Дефіцит кадрів: у Харкові починається конкуренція роботодавців за працівників

Директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков повідомив, дефіцит яких професій гостро відчувається в регіоні.

“Сьогодні у нас в Харкові зокрема склалася ситуація, коли ми маємо дефіцит кадрів по багатьох професіях та спеціальностях. У нас не вистачає кваліфікованих робітників, у нас не вистачає юристів, у нас не вистачає бухгалтерів, у нас не вистачає багатьох водіїв, фармацевтів, медиків. Навіть, простіше сказати, кого вистачає. Тому ми сьогодні знаходимося в ситуації, коли починається конкуренція за працівників серед роботодавців”, — заявив Котуков на форумі “Економічне відновлення та розвиток: Консолідація зусиль громадянського суспільства, бізнесу та влади”, що пройшов у Харкові.

Він зазначив, що зараз до центру часто звертаються люди, які мають роботу – у пошуках кращих варіантів працевлаштування.

“Третина наших клієнтів – це не безробітні. Це ті, хто або шукає кращу роботу, або хоче відкрити власну справу, або хоче отримати ваучер на навчання”, – сказав Котуков.