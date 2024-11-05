Ваучери на навчання: які спеціальності додали на прохання харків’ян

У Харкові розповіли, як розширюють програму Державної служби зайнятості, за якою можна отримати ваучери на навчання.

Підвищити кваліфікацію чи взагалі змінити спеціалізацію – з цією метою мешканці Харківської області звертаються за ваучерами на навчання до Служби зайнятості. За даними директора Харківського обласного центру зайнятості Олександра Котукова, наразі програма включає 155 професій та спеціальностей.

“Станом на сьогодні нами видано 1,5 тисячі ваучерів і навчальним закладам Харківської області виділено 21 млн грн на цю програму”, – повідомив Котуков на форумі “Економічне відновлення та розвиток: Консолідація зусиль громадянського суспільства, бізнесу та влади”, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

При цьому, за даними Котукова, у 2024 році перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати ваучер, розширили на 31%. При цьому враховували “побажання трудящих”.

“Коли ми були на виїздному заході в Лозівському районі, в одному з селищ, підходять дві вчительки, кажуть: “Ми вчителі географії, а хочемо викладати англійську мову. Чи можна включити в перелік ваучерів викладачі англійської мови?” Ми ініціювали ці зміни з вересня місяця, так можна навчатися на вчителя англійської мови. Два навчальних заклади Харківської області звернулись до нас з ініціативою вести ваучери на спеціальну освіту. Це підготовка, зокрема, сурдоперекладачів та інших схожих вчителів, логопедів для того, щоб навчати дітей з особливими потребами. Так ось, знов-таки, ми ініціювали ці зміни, зараз можна отримати ваучер на спеціальну освіту. Минулого року таким чином було ініційовано можливість отримання ваучера на спеціальність “сапер”. Окрім того, завдяки нашим ініціативам з цього року можна отримати ваучер на спеціальність “публічне управління та адміністрування для деокупованих територій”. Також можна отримати ваучер за спеціальністю “соціальна робота”, тому що в нас дуже багато соціальних працівників, але немає відповідної освіти“, – навів приклади Котуков.

Зазначимо, що заявку на отримання ваучера на навчання можна заповнити онлайн на сайті Державної служби зайнятості за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/profnavch/voucher. Сума вартості навчання, яку покриває ваучер, — не більше 30 280 грн (якщо вартість навчання/переучування більша – різницю здобувач оплачує самостійно). Якщо ваучер одержали, але не використали, його вартість повертати не потрібно. Список тих, хто може отримати ваучери, також є обмеженим. Серед них – люди з вікової категорії 45+, переселенці, ветерани тощо – повний перелік доступний на сайті Держслужби зайнятості, там є також відповіді на найпопулярніші питання про програму.