Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 20 тыс. грн
По состоянию на 20 июня в Харьковской области актуальны 2190 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг на этой неделе возглавляет вакансия клишиста с зарплатой 20 тысяч гривен.
Наполнитель ампул будет получать 15400 гривен, а лесоруб — 15 тысяч.
Колорист (полиграфическое производство) будет зарабатывать 12 тысяч, садовник — 11990, бактериолог — 10660, собачий парикмахер (грумер) — 10 тысяч, плотник — 9895, рабочий по уходу за животными — 8800 и учитель-дефектолог — 8 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: вакансии, работа, робота, служба занятости, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 20 июня в Харьковской области актуальны 2190 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".