Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 20 тис. грн

Станом на 20 червня в Харківській області актуальні 2190 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія клішиста із зарплатою 20 тисяч гривень.

Наповнювач ампул отримуватиме 15400 гривень, а лісоруб – 15 тисяч.

Колорист (поліграфічне виробництво) зароблятиме 12 тисяч, садівник – 11990, бактеріолог – 10660, собачий перукар (грумер) – 10 тисяч, тесляр – 9895, робітник з догляду за тваринами – 8800 і вчитель-дефектолог – 8 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 45, 097970 40 68.