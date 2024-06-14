Роботодавці на Харківщині з початку року запропонували роботу 10,6 тис. осіб
Обласний центр зайнятості повідомив статистику щодо ситуації у сфері працевлаштування на Харківщині.
“З початку цього року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися 24,7 тис. осіб, з них 17,3 тисячі мали статус безробітного. Співпрацювали зі службою зайнятості 3,4 тис. роботодавців, які надали 10,6 тисячі пропозицій роботи. За сприяння обласної служби зайнятості забезпечено зайнятість 13,1 тис. громадян”, – проінформувала пресслужба центру зайнятості з посиланням на його директора Олександра Котукова.
Також мешканцям Харківщини, які шукали роботу, пропонували участь у “Армії відновлення”. З початку року на виконання суспільно корисних робіт у рамках цього проєкту видали 9,2 тис. направлень.
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“Учасники “Армії відновлення” займаються, розборами завалів після обстрілів, плетінням маскувальних сіток, носків, килимків, виготовленням окопних свічок для ЗСУ, облаштуванням захисних споруд, копання та риття траншей, надання соціальних послуг тощо”, – пояснив Котуков.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: безработица, вакансии, робота, центр занятости;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласний центр зайнятості повідомив статистику щодо ситуації у сфері працевлаштування на Харківщині".