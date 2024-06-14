Роботодавці на Харківщині з початку року запропонували роботу 10,6 тис. осіб

Обласний центр зайнятості повідомив статистику щодо ситуації у сфері працевлаштування на Харківщині.

“З початку цього року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися 24,7 тис. осіб, з них 17,3 тисячі мали статус безробітного. Співпрацювали зі службою зайнятості 3,4 тис. роботодавців, які надали 10,6 тисячі пропозицій роботи. За сприяння обласної служби зайнятості забезпечено зайнятість 13,1 тис. громадян”, – проінформувала пресслужба центру зайнятості з посиланням на його директора Олександра Котукова.

Також мешканцям Харківщини, які шукали роботу, пропонували участь у “Армії відновлення”. З початку року на виконання суспільно корисних робіт у рамках цього проєкту видали 9,2 тис. направлень.

“Учасники “Армії відновлення” займаються, розборами завалів після обстрілів, плетінням маскувальних сіток, носків, килимків, виготовленням окопних свічок для ЗСУ, облаштуванням захисних споруд, копання та риття траншей, надання соціальних послуг тощо”, – пояснив Котуков.