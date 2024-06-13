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Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати

Суспільство 12:09   13.06.2024
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати Фото: ХОВА

Станом на 13 червня у Харківській області актуальні 2135 вакансій, повідомили в ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія кондитера із зарплатою 20 тисяч гривень. Біолог матиме 19980, а ткач – 18 тисяч.

Логопед зароблятиме 17 тисяч, оператор пакетоформувальних машин – 16, апаратник пастеризації та охолодження молока – 15 тисяч, архітектор – 14950, розкрійник – 14 тисяч, макетник макетно-модельного проєктування – 13, а оператор прядоплетільної машини – 12 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13 червня у Харківській області актуальні 2135 вакансій, повідомили в ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".