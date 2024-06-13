Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты

По состоянию на 13 июня в Харьковской области актуальны 2135 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кондитера с зарплатой в 20 тысяч гривен. Биолог будет иметь 19980, а ткач – 18 тысяч.

Логопед будет зарабатывать 17 тысяч, оператор пакетоформирующих машин – 16, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока – 15 тысяч, архитектор – 14950, раскройщик – 14 тысяч, макетник макетно-модельного проектирования – 13, а оператор прядеплетильной машины – 12 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.