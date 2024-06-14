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Работодатели на Харьковщине с начала года предложили работу 10,6 тыс. человек

Общество 12:01   14.06.2024
Оксана Горун
Работодатели на Харьковщине с начала года предложили работу 10,6 тыс. человек

Областной центр занятости сообщил статистику о ситуации в сфере трудоустройства на Харьковщине.

«С начала этого года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались 24,7 тыс. человек, из них 17,3 тысячи имели статус безработного. Сотрудничали со службой занятости 3,4 тыс. работодателей, которые предоставили 10,6 тысячи предложений работы. При содействии областной службы занятости обеспечена занятость 13,1 тыс. граждан», — проинформировала пресс-служба центра занятости со ссылкой на его директора Александра Котукова.

Также жителям Харьковщины, которые искали работу, предлагали также участие в «Армии восстановления». С начала года на выполнение общественно полезных работ в рамках этого проекта выдали 9,2 тыс. направлений.

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«Участники «Армии восстановления» занимаются разборами завалов после обстрелов, плетением маскировочных сеток, носков, ковриков, изготовлением окопных свечей для ВСУ, обустройством защитных сооружений, копания и рытья траншей, предоставления социальных услуг и т.д.», — пояснил Котуков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областной центр занятости сообщил статистику о ситуации в сфере трудоустройства на Харьковщине".