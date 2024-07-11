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Работа в Харькове и области: опубликованы актуальные вакансии

Общество 12:14   11.07.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: опубликованы актуальные вакансии Фото: ХОВА

По состоянию на 11 июля в Харьковской области актуальны 2310 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия клишиста с зарплатой в 20 тысяч гривен. Огнетривник будет иметь 19100, а наполнитель ампул – 15400.

Оценщик (экспертная оценка имущества) будет зарабатывать 15 тысяч гривен, дефектоскопист по ультразвуковому контролю – 14200, эколог – 14 тысяч, вальщик леса – 12400, брошюровщик – 12 тысяч, торочкивник –11990, а рекламный агент – 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 11 июля в Харьковской области актуальны 2310 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".