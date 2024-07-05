Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников

КП «Харьковводоканал» предлагает работу в Харькове со льготой на оплату ЖКХ.

«Предлагается полный социальный пакет, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и своевременная выплата заработной платы», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

На предприятии есть вакансии:

✅ электрогазосварщика;

✅ слесаря-ремонтника;

✅ водителя автотранспортных средств;

✅ монтажник наружных трубопроводов;

✅ слесаря ​​аварийно-восстановительных работ;

✅ слесаря-сантехника;

✅ обходчика водопроводно-канализационной сети.

Подробности — по телефонам: (057) 739-97-74, (050) 405-10-92, (050) 406-22-11, (097) 377-38-80 или на сайте предприятия.