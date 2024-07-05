Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
Фото: КП «Харьковводоканал»
КП «Харьковводоканал» предлагает работу в Харькове со льготой на оплату ЖКХ.
«Предлагается полный социальный пакет, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и своевременная выплата заработной платы», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
На предприятии есть вакансии:
✅ электрогазосварщика;
✅ слесаря-ремонтника;
✅ водителя автотранспортных средств;
✅ монтажник наружных трубопроводов;
✅ слесаря аварийно-восстановительных работ;
✅ слесаря-сантехника;
✅ обходчика водопроводно-канализационной сети.
Читайте также: Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. грн
Подробности — по телефонам: (057) 739-97-74, (050) 405-10-92, (050) 406-22-11, (097) 377-38-80 или на сайте предприятия.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, КП «Харьковводоканал», мэрия, новости Харькова, работа, робота;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» предлагает работу в Харькове со льготой на оплату ЖКХ".