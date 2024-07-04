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Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. грн

Общество 15:58   04.07.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. грн Фото: ХОВА

По состоянию на 4 июля в Харьковской области актуальны 2315 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия социального рабочего с зарплатой 61600. Мастер цеха будет иметь 31 тысячу гривен, а доводчик-притирщик – 30 тысяч.

Инженер-программист будет зарабатывать 28595, машинист экструдера – 28 тысяч, водитель автотранспортных средств – 27 тысяч, врач-терапевт – 24 тысячи, эрготерапевт – 23, оператор станков с программным управлением – 22960, а электросварщик ручной сварки – 22900.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: Работодатели на Харьковщине с начала года предложили 10,6 тыс. вакансий

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 4 июля в Харьковской области актуальны 2315 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".