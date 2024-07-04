Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 60 тис. грн

Станом на 4 липня в Харківській області актуальні 2315 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія соціального робітника із зарплатою 61600. Майстер цеху матиме 31 тисячу гривень, а доводжувач-притирник – 30 тисяч.

Інженер-програміст зароблятиме 28595, машиніст екструдера – 28 тисяч, водій автотранспортних засобів – 27 тисяч, лікар-терапевт – 24 тисячі, ерготерапевт – 23, оператор верстатів з програмним керуванням – 22960, а електрозварник ручного зварювання – 22900.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.