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Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 60 тис. грн

Суспільство 15:58   04.07.2024
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 60 тис. грн Фото: ХОВА

Станом на 4 липня в Харківській області актуальні 2315 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія соціального робітника із зарплатою 61600. Майстер цеху матиме 31 тисячу гривень, а доводжувач-притирник – 30 тисяч.

Інженер-програміст зароблятиме 28595, машиніст екструдера – 28 тисяч, водій автотранспортних засобів – 27 тисяч, лікар-терапевт – 24 тисячі, ерготерапевт – 23, оператор верстатів з програмним керуванням – 22960, а електрозварник ручного зварювання – 22900.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Роботодавці на Харківщині з початку року запропонували 10,6 тис. вакансій

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 60 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 4 липня в Харківській області актуальні 2315 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".