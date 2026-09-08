Міст перекриють для транспорту 9 вересня на Харківщині

На три дні з 10.00 9 вересня повністю перекриють міст через річку Балаклійка для всіх видів транспорту в Балаклії, повідомляє Нацполіція.

Поліція Харківщини попереджає громадян про тимчасове перекриття мосту в місті Балаклія через річку Балаклійка та закликають завчасно планувати маршрути з урахуванням дорожніх обмежень.

«Тимчасові обмеження пов’язані з ремонтними роботами. Орієнтовний термін їх виконання становить три дні. Тому на період перекриття водіям рекомендують користуватися маршрутом об’їзду, зазначеним на схемі:

🟢 зелена лінія – рекомендований маршрут об’їзду;

🔴 червона лінія – ділянка повного перекриття руху», – розповіли у поліції.

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