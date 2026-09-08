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Ще одну багатоповерхівку, пошкоджену обстрілами, ремонтують у Харкові

Суспільство 20:52   08.09.2026
Оксана Якушко
Ще одну багатоповерхівку, пошкоджену обстрілами, ремонтують у Харкові Фото: ХМР

На аерокосмічному відновлюють багатоквартирний житловий будинок, який росіяни пошкодили обстрілами, повідомляє Харківська міськрада.

У багатоповерхівці уже відновили покрівлю, фасад, відмостку, цоколь і скління, зазначили у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Тепер фахівці демонтують пошкоджені плити лоджій. У місцях загального користування вони встановлюють нові двері та проводять оздоблювальні роботи.

У планах – ремонт вхідної групи, фарбування стін і стель у під’їзді та монтаж нових балконних огороджень.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 20:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На аерокосмічному відновлюють багатоквартирний житловий будинок, який росіяни пошкодили обстрілами, повідомляє Харківська міськрада.".