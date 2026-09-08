Ще одну багатоповерхівку, пошкоджену обстрілами, ремонтують у Харкові

На аерокосмічному відновлюють багатоквартирний житловий будинок, який росіяни пошкодили обстрілами, повідомляє Харківська міськрада.

У багатоповерхівці уже відновили покрівлю, фасад, відмостку, цоколь і скління, зазначили у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Тепер фахівці демонтують пошкоджені плити лоджій. У місцях загального користування вони встановлюють нові двері та проводять оздоблювальні роботи.

У планах – ремонт вхідної групи, фарбування стін і стель у під’їзді та монтаж нових балконних огороджень.