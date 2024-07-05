Робота в Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників

КП «Харківводоканал» пропонує роботу в Харкові з пільгою на оплату ЖКГ.

“Пропонується повний соціальний пакет, пільги на оплату житлово-комунальних послуг і своєчасна виплата заробітної плати”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

На підприємстві є вакансії:

✅ електрогазозварювальника;

✅ слюсаря-ремонтника;

✅ водія автотранспортних засобів;

✅ монтажника зовнішніх трубопроводів;

✅ слюсаря аварійно-відновлювальних робіт;

✅ слюсаря-сантехніка;

✅ обхідника водопровідно-каналізаційної мережі.

Подробиці – за телефонами: (057) 739-97-74, (050) 405-10-92, (050) 406-22-11, (097) 377-38-80 або на сайті підприємства.