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Робота в Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників

Суспільство 11:59   05.07.2024
Оксана Горун
Робота в Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників

КП «Харківводоканал» пропонує роботу в Харкові з пільгою на оплату ЖКГ.

“Пропонується повний соціальний пакет, пільги на оплату житлово-комунальних послуг і своєчасна виплата заробітної плати”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

На підприємстві є вакансії:

✅ електрогазозварювальника;

✅ слюсаря-ремонтника;

✅ водія автотранспортних засобів;

✅ монтажника зовнішніх трубопроводів;

✅ слюсаря аварійно-відновлювальних робіт;

✅ слюсаря-сантехніка;

✅ обхідника водопровідно-каналізаційної мережі.

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Подробиці – за телефонами: (057) 739-97-74, (050) 405-10-92, (050) 406-22-11, (097) 377-38-80 або на сайті підприємства.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 11:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» пропонує роботу в Харкові з пільгою на оплату ЖКГ".