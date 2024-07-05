Робота в Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників
КП «Харківводоканал» пропонує роботу в Харкові з пільгою на оплату ЖКГ.
“Пропонується повний соціальний пакет, пільги на оплату житлово-комунальних послуг і своєчасна виплата заробітної плати”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
На підприємстві є вакансії:
✅ електрогазозварювальника;
✅ слюсаря-ремонтника;
✅ водія автотранспортних засобів;
✅ монтажника зовнішніх трубопроводів;
✅ слюсаря аварійно-відновлювальних робіт;
✅ слюсаря-сантехніка;
✅ обхідника водопровідно-каналізаційної мережі.
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Подробиці – за телефонами: (057) 739-97-74, (050) 405-10-92, (050) 406-22-11, (097) 377-38-80 або на сайті підприємства.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, КП «Харьковводоканал», мерія, новини Харкова, робота;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» пропонує роботу в Харкові з пільгою на оплату ЖКГ".