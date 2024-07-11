Робота у Харкові та області: опубліковані актуальні вакансії
Станом на 11 липня у Харківській області актуальні 2310 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія клішиста із зарплатою 20 тисяч гривень. Вогнетривник матиме 19100, а наповнювач ампул – 15400.
Оцінювач (експертна оцінка майна) зароблятиме 15 тисяч гривень, дефектоскопіст з ультразвукового контролю – 14200, еколог – 14 тисяч, вальник лісу – 12400, брошурувальник – 12 тисяч, торочківник – 11990, а рекламний агент – 10 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11 липня у Харківській області актуальні 2310 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".