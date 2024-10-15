В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
В Харьковской области за год вырос дефицит кадров. Не хватает как профессионально-технических рабочих, так и специалистов с высшим образованием.
«Электромонтеров, токарей, слесарей, водителей, фрезеровщиков, специалистов строительной сферы, каменщиков, штукатуров. Не хватает инженеров, юристов, даже не хватает менеджеров, бухгалтеров на многих государственных, коммунальщиках предприятиях. Профессии, которые традиционно считались мужскими», — сообщил директор Областного центра занятости Александр Котуков журналисту МГ «Объектив».
Однако сейчас женщины активно учатся на водителей трамваем, троллейбусов. Также есть группы женщин, которые учатся на трактористов и машинистов, продолжил Котуков.
«Сейчас постепенно границы мужские/женские стираются. Сегодня по Харьковской области более 3,5 тыс. вакансий актуальны. Сегодня если брать людей, которые обращаются в службу занятости за услугами, то 80% – женщины. Мужчины в большинстве своем на фронте, поэтому их не хватает», — добавил Котуков.
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 13:24;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за год вырос дефицит кадров. Не хватает как профессионально-технических рабочих, так и специалистов с высшим образованием.".