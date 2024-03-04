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Харьковчанам предлагают работу в госучреждении

Общество 09:40   04.03.2024
Оксана Горун
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины ищет сотрудников. Список вакансий, доступных харьковчанам, опубликовали 4 марта на сайте центра.

Госучреждению нужны следующие сотрудники:

🔹 специалист по связям с общественностью и прессой отдела коммуникации и информационно-разъяснительной работы;

🔹 инженер (радиология) лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов отдела исследований физических, химических и биологических факторов;

🔹 лаборант по бактериологии бактериологической лаборатории отдела исследований физических, химических и биологических факторов;

🔹 специалист по планированию политики и стратегии кибербезопасности отдела документооборота и информационно-разъяснительной работы;

🔹 инспектор по кадрам (военный учет) отдела кадрового обеспечения;

🔹 бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности;

🔹 инженер по охране труда административно-хозяйственного отдела;

🔹 водитель автотранспортных средств Харьковского городского филиала.

Соискателям обещают официальное трудоустройство и полный соцпакет, стабильную зарплату, комфортные условия работы и заверяют, что коллектив — дружелюбный и профессиональный.

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Обращаться можно по телефону (057) 315 32 86. Контактное лицо — Тимошенко Валерия Викторовна.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины ищет сотрудников. Список вакансий, доступных харьковчанам, опубликовали 4 марта на сайте центра".