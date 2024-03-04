Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины ищет сотрудников. Список вакансий, доступных харьковчанам, опубликовали 4 марта на сайте центра.
Госучреждению нужны следующие сотрудники:
🔹 специалист по связям с общественностью и прессой отдела коммуникации и информационно-разъяснительной работы;
🔹 инженер (радиология) лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов отдела исследований физических, химических и биологических факторов;
🔹 лаборант по бактериологии бактериологической лаборатории отдела исследований физических, химических и биологических факторов;
🔹 специалист по планированию политики и стратегии кибербезопасности отдела документооборота и информационно-разъяснительной работы;
🔹 инспектор по кадрам (военный учет) отдела кадрового обеспечения;
🔹 бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности;
🔹 инженер по охране труда административно-хозяйственного отдела;
🔹 водитель автотранспортных средств Харьковского городского филиала.
Соискателям обещают официальное трудоустройство и полный соцпакет, стабильную зарплату, комфортные условия работы и заверяют, что коллектив — дружелюбный и профессиональный.
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Обращаться можно по телефону (057) 315 32 86. Контактное лицо — Тимошенко Валерия Викторовна.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины ищет сотрудников. Список вакансий, доступных харьковчанам, опубликовали 4 марта на сайте центра".