Харків’янам пропонують роботу в держустанові
Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України шукає співробітників. Список вакансій, що доступні харків’янам, опублікували 4 березня на сайті центру.
Держустанові потрібні такі працівники:
🔹 спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та пресою відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи;
🔹 інженер (радіологія) лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;
🔹 лаборант з бактеріології бактеріологічної лабораторії відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;
🔹 спеціаліст з планування політики та стратегії кібербезпеки відділу документообігу та інформаційно-роз’яснювальної роботи;
🔹 інспектор з кадрів (військовий облік) відділу кадрового забезпечення;
🔹 бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
🔹 інженер з охорони праці адміністративно-господарського відділу;
🔹 водій автотранспортних засобів Харківської міської філії.
Здобувачам обіцяють офіційне працевлаштування та повний соцпакет, стабільну зарплату, комфортні умови роботи та запевняють, що колектив – доброзичливий і професійний.
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Звертатися можна за телефоном (057) 315 32 86. Контактна особа – Тимошенко Валерія Вікторівна.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України шукає співробітників. Список вакансій, що доступні харків’янам, опублікували 4 березня на сайті центру".