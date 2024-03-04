Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

Харків’янам пропонують роботу в держустанові

Суспільство 09:40   04.03.2024
Оксана Горун
Харків’янам пропонують роботу в держустанові

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України шукає співробітників. Список вакансій, що доступні харків’янам, опублікували 4 березня на сайті центру.

Держустанові потрібні такі працівники:

🔹 спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та пресою відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи;

🔹 інженер (радіологія) лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;

🔹 лаборант з бактеріології бактеріологічної лабораторії відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;

🔹 спеціаліст з планування політики та стратегії кібербезпеки відділу документообігу та інформаційно-роз’яснювальної роботи;

🔹 інспектор з кадрів (військовий облік) відділу кадрового забезпечення;

🔹 бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;

🔹 інженер з охорони праці адміністративно-господарського відділу;

🔹 водій автотранспортних засобів Харківської міської філії.

Здобувачам обіцяють офіційне працевлаштування та повний соцпакет, стабільну зарплату, комфортні умови роботи та запевняють, що колектив – доброзичливий і професійний.

Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії від 16 до 30 тисяч гривень

Звертатися можна за телефоном (057) 315 32 86. Контактна особа – Тимошенко Валерія Вікторівна.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін
04.03.2024, 10:01
Головні новини Харкова 4 березня: пожежі у Вовчанську, поранений, фронт
Головні новини Харкова 4 березня: пожежі у Вовчанську, поранений, фронт
04.03.2024, 09:47
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
01.03.2024, 20:28
Харків’янам пропонують роботу в держустанові
Харків’янам пропонують роботу в держустанові
04.03.2024, 09:40
Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи
Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи
04.03.2024, 09:28
Жителям Північної Салтівки в Харкові не вистачає транспорту
Жителям Північної Салтівки в Харкові не вистачає транспорту
04.03.2024, 09:07

Новини за темою:

11:36
Робота у Харкові та області: вакансії від 16 до 30 тисяч гривень
12:00
Робота в Харкові та області: ТОП-10 пропозицій тижня із зарплатою до 35 000
11:05
Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн
15:57
Обіцяють гідну зарплату і соцпакет: харківське КП пропонує роботу
09:16
Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харків’янам пропонують роботу в держустанові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України шукає співробітників. Список вакансій, що доступні харків’янам, опублікували 4 березня на сайті центру".