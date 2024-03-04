Харків’янам пропонують роботу в держустанові

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України шукає співробітників. Список вакансій, що доступні харків’янам, опублікували 4 березня на сайті центру.

Держустанові потрібні такі працівники:

🔹 спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та пресою відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи;

🔹 інженер (радіологія) лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;

🔹 лаборант з бактеріології бактеріологічної лабораторії відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;

🔹 спеціаліст з планування політики та стратегії кібербезпеки відділу документообігу та інформаційно-роз’яснювальної роботи;

🔹 інспектор з кадрів (військовий облік) відділу кадрового забезпечення;

🔹 бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;

🔹 інженер з охорони праці адміністративно-господарського відділу;

🔹 водій автотранспортних засобів Харківської міської філії.

Здобувачам обіцяють офіційне працевлаштування та повний соцпакет, стабільну зарплату, комфортні умови роботи та запевняють, що колектив – доброзичливий і професійний.

Звертатися можна за телефоном (057) 315 32 86. Контактна особа – Тимошенко Валерія Вікторівна.