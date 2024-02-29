Робота у Харкові та області: вакансії від 16 до 30 тисяч гривень
Станом на 29 лютого у Харківській області актуальні 1228 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія менеджера (управителя) зі збуту із зарплатою 30 тисяч гривень. Головний бухгалтер матиме 28 тисяч, а виконавець робіт – 25.
Лікар-невропатолог зароблятиме 23 тисячі гривень, майстер дільниці – 22800, електрозварник ручного зварювання – 22 тисячі, лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 тисячу, водій навантажувача – 20 тисяч, оператор пральних машин – 16800, а штемпелювальник етикеток – 16700.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 29 лютого у Харківській області актуальні 1228 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".